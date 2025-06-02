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Жители Иркутской области отдали аферистам 150 млн рублей в мае

Пенсионерка продала две квартиры и гараж, чтобы отдать деньги аферистам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мае 2025 года более 180 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных аферистов. Суммарный ущерб составил почти 150 миллионов рублей, причем большинство потерпевших — пожилые люди. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, аферисты представлялись работниками коммунальных служб. Под предлогом «замены счетчиков» они выманивали у доверчивых граждан коды из СМС, запугивая возможным хищением денег.

Как итог, 15 человек лишились 43 миллионов рублей. Самый вопиющий случай — пенсионерка, продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит, чтобы перевести 30 миллионов на «безопасный счет».

— Больше всего сибиряков пострадали от действий лжеброкеров — свыше 30 человек лишились 28 миллионов рублей. Во всех случаях жертвы обмана стремились заработать на «инвестициях». При попытке преувеличить собственный капитал 47-летний машинист из Братска перевел лжеинвесторам 2,4 миллиона рублей, часть средств была кредитными, — поделились правоохранители.

61-летний житель Иркутска, поверивший в попытку хищения своих средств, лишился 7,8 миллионов рублей, следуя указаниям злоумышленников.