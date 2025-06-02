Жители Иркутской области отдали аферистам 150 млн рублей в мае

В мае 2025 года более 180 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных аферистов. Суммарный ущерб составил почти 150 миллионов рублей, причем большинство потерпевших — пожилые люди. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, аферисты представлялись работниками коммунальных служб. Под предлогом «замены счетчиков» они выманивали у доверчивых граждан коды из СМС, запугивая возможным хищением денег.