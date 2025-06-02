В Башкирии 6-летнюю девочку сбил грузовик

Сейчас сотрудники ГАИ РБ выясняют обстоятельства аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём на ул. Красноярская в селе Иглино. По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем грузовика BAW допустил наезд на 6-летнюю девочку.
В аварии ребёнок с серьёзными травмами был доставлен в больницу. В нескольких телеграм-каналах появилась информация, что девочку сбил ее собственный отец, но в правоохранительных органах данную информацию не подтверждают.
Между тем, местные жители сообщили, что, предварительно, в тот момент отец этой девочки ехал с другой дочкой из больницы. И когда произошла трагедия с дочерью у жилого дома, он сам попал в аварию. Сейчас мужчина с дочкой в реанимации, и младшая девочка, попавшая под колеса грузовика, также в реанимации. Дома осталась беременная мать. Официальных подтверждений этой информации пока нет.