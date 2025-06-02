В Башкирии 6-летнюю девочку сбил грузовик

Между тем, местные жители сообщили, что, предварительно, в тот момент отец этой девочки ехал с другой дочкой из больницы. И когда произошла трагедия с дочерью у жилого дома, он сам попал в аварию. Сейчас мужчина с дочкой в реанимации, и младшая девочка, попавшая под колеса грузовика, также в реанимации. Дома осталась беременная мать. Официальных подтверждений этой информации пока нет.