Министра ЖКХ Новосибирской области Архипова приговорили к 1,5 года тюрьмы

Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня.
Так, Новосибирский Центральный районный суд приговорил чиновника к 1,5 года тюремного заключения. Однако во время заседания был учтен и срок содержания Архипова под стражей, из-за чего он был освобожден от наказания.
— Назначить наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. От отбывания наказания в виде лишения свободы освободить, — огласила приговор судья.
Также судом был удовлетворен гражданский иск прокуратуры региона к чиновнику — в пользу бюджета области взыскали деньги за ущерб в 220 миллионов рублей. По словам самого Архипова, он еще не принял конкретного решения относительно обжалования приговора, передает ТАСС.
Недавно военные следователи обвинили руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» в растрате 300 миллионов рублей при исполнении госконтрактов.
В конце февраля также задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра. Это связывают с делом о хищениях в областном министерстве дорожного хозяйства.