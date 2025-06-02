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Рысь бродит по центру российского города

В центре Иркутска — на улицах Дальневосточная и Байкальская в Октябрьском районе, а также на улице Киевской — вечером 1 июня 2025 года была замечена дикая рысь, сообщает Telegram-канал областного ГУ МВД.

В центре Иркутска — на улицах Дальневосточная и Байкальская в Октябрьском районе, а также на улице Киевской — вечером 1 июня 2025 года была замечена дикая рысь, сообщает Telegram-канал областного ГУ МВД.

Сотрудники полиции взаимодействуют со специализированными службами по отлову животного. Жителей просят не пытаться самостоятельно отловить потенциально опасного хищника, не провоцировать его и воздержаться от фото- и видеосъемки, отмечается в публикации.

Уточняется, что дикое животное продолжает перемещаться по городским улицам. Его отловом занимаются специалисты питомника К-9 при поддержке правоохранителей.

Ранее в Читинском округе заметили рысь, которая якобы прошла вдоль забора санатория «Карповка». Видео 2 июня 2025 года опубликовали в Telegram-канале «Волонтеры Забайкалья».

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