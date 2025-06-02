Из России экстрадирован казахстанец, скрывавшийся 20 лет за наркоторговлю, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду. Указанное лицо в 2003 году было вовлечено в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия», — сообщает правоохранительный орган.
Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта.
В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия.
В последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
«Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года он задержан в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор», — указывается в информации.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, ранее из России в Казахстан экстрадировали гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества.
Саудовская Аравия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве. Подозреваемый в период с 2018 по 2023 год в Алматы путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге.
Из ОАЭ экстрадировали организатора незаконного игорного бизнеса.