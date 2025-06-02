Хинштейн показал последствия ночной атаки беспилотников на Курск. Фото

Оперативные службы ликвидируют последствия ночной атаки на Курск.
Три частных и один многоквартирный дом, гараж и кожвендиспансер повреждены в Курске в результате ночного налета беспилотников ВСУ. Последствия атаки 2 июня показал в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Погибших и пострадавших нет. В здании кожно-венерологического диспансера выбиты стекла, [повреждена] пристройка, [осколками] посечен фасад», — написал Хинштйен, приложив фото. По его словам, в ближайшее время будет проведен подомовой обход для уточнения нанесенного ущерба. Всем жителям, чьи дома пострадали, обещана помощь.
Хинштейн напомнил также о мерах безопасности. Он попросил жителей не брать подозрительные предметы в руки и не приближаться к ним, а обо всех подобных находках сразу сообщать по телефону 112.
Один многоквартирный дом пострадал в результате атаки дроновФото: telegram-канал Александра ХинштейнаТакже повреждены частные домаФото: telegram-канал Александра Хинштейна.