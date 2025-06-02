На Самару 2 июня обрушилась магнитная буря, она продержится до конца недели

Жителей Самары предупреждают об аномальной геомагнитной активности — 2 июня прогнозируется умеренная магнитная буря (уровень 5 по восьмибалльной шкале).
Такие явления могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями или повышенной чувствительностью к изменениям внешней среды.
По данным синоптиков, после 2 июня обстановка начнёт стабилизироваться. С 3 по 6 июня ожидаются небольшие возмущения (уровень 4), а к концу недели — полное затишье.
Влияние бури может проявляться в виде головных болей, слабости, раздражительности и нарушения сна. Эксперты советуют в этот период больше отдыхать, избегать стрессов и следить за своим давлением.
Специалисты напоминают: магнитные бури не представляют прямой угрозы для здоровых людей, но требуют особого внимания к организму.
Прогноз геомагнитной обстановки поможет заранее скорректировать планы и сохранить здоровье.
Подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы не пропустить новости о Самаре и регионе!