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На Самару 2 июня обрушилась магнитная буря, она продержится до конца недели

Жителей Самары предупреждают об аномальной геомагнитной активности — 2 июня прогнозируется умеренная магнитная буря (уровень 5 по семибалльной шкале).

Жителей Самары предупреждают об аномальной геомагнитной активности — 2 июня прогнозируется умеренная магнитная буря (уровень 5 по восьмибалльной шкале).

Такие явления могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями или повышенной чувствительностью к изменениям внешней среды.

По данным синоптиков, после 2 июня обстановка начнёт стабилизироваться. С 3 по 6 июня ожидаются небольшие возмущения (уровень 4), а к концу недели — полное затишье.

Влияние бури может проявляться в виде головных болей, слабости, раздражительности и нарушения сна. Эксперты советуют в этот период больше отдыхать, избегать стрессов и следить за своим давлением.

Специалисты напоминают: магнитные бури не представляют прямой угрозы для здоровых людей, но требуют особого внимания к организму.

Прогноз геомагнитной обстановки поможет заранее скорректировать планы и сохранить здоровье.

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