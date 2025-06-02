Грузовик сбил шестилетнюю девочку в российском селе, ребенок в реанимации

В Иглино (село в Иглинском районе Республики Башкортостан) грузовой автомобиль сбил ребёнка — происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как девочка неожиданно выбежала на проезжую часть.
По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на улице Красноярской в квартале Кузьминки на окраине села, застроенного преимущественно частными домовладениями.
На видео заметно, как четверо детей играют у ворот дома. Двое из них выбегают на дорогу, даже не пытаясь остановиться перед движущимся грузовиком. Водитель замечает помеху слишком поздно.
Фура по касательной задевает ближайшую девочку, та падает на асфальт — в этот момент заднее колесо многотонника переезжает её. Раздаётся пронзительный детский крик.
Водитель немедленно остановил транспорт и вызвал экстренные службы. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию медицинского учреждения. По предварительным данным, состояние жертвы дорожно-транспортного происшествия оценивается как тяжёлое.
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