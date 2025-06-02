В Ростове пропавшего подростка нашли живым

Известно, что ребенок пропал 1 июня днем. Мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Вечером родители забили тревогу и пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На поиски собрались десятки неравнодушных людей.