Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пропавшего подростка нашли живым

Исчезнувший подросток в Ростове-на-Дону найден живым.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершились успешные поиски пропавшего 14-летнего подростка. Школьника нашли живым и невредимым спустя несколько часов после исчезновения. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Известно, что ребенок пропал 1 июня днем. Мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Вечером родители забили тревогу и пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На поиски собрались десятки неравнодушных людей.

Благодаря их оперативным и слаженным действиям, подросток был найден живым.