В Ростове пропавшего подростка нашли живым

В Ростове-на-Дону завершились успешные поиски пропавшего 14-летнего подростка. Школьника нашли живым и невредимым спустя несколько часов после исчезновения. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Известно, что ребенок пропал 1 июня днем. Мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Вечером родители забили тревогу и пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На поиски собрались десятки неравнодушных людей.
Благодаря их оперативным и слаженным действиям, подросток был найден живым.