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В больницу Уфы доставили двух женщин с жуткими ожогами

В больницу Уфы доставили двух женщин с жуткими ожогами.

Источник: Башинформ

В 18-ю больницу Уфы сегодня утром с сильными ожогами тела поступили 38-летняя и 42-летняя женщины. Сообщение о случившемся передали в МЧС по РБ. По данным ведомства, ожоги 1, 2, 3-й степени получены от 30 до 70% головы, туловища, рук и ног, а также ингаляционные травмы и ожоговый шок тяжелой степени, предположительно, при разгерметизации газового баллона в бане в деревне Новоабзаково Благоварского района.

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка сообщения.