Житель Липецкой области пострадал после удара БПЛА

В результате воздушной атаки ВСУ после удара БПЛА пострадал один житель Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Двадцать семь беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет», — отметил губернатор.
Артамонов добавил, что в Лебедяни сбитый беспилотник повредил два дома. Выбиты стекла. По данным главы региона, одна семья из пострадавшего дома временно отправилась к родственникам. Вторую разместили в гостинице.
Губернатор пообещал, что жителям данных домовладений помогут с восстановлением. Он уже распорядился и дал поручения главе муниципалитета. На местах происшествий работают экстренные службы.
Ранее «МК» писал, что за прошедшие вечер и ночь системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 162 вражеских беспилотника.