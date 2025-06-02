Обстрелявший вертолет террорист добивается перевода в колонию Чечни

По данным РИА Новости, после этого Джантемиров подал иск в один из московских судов, заявив, что игнорирование его просьбы вызвало сильные душевные переживания, которые привели к ухудшению здоровья, в частности к развитию язвенной болезни. В итоге суд вернул иск заявителю, пояснив, что подобный вопрос должен рассматриваться судом по месту нахождения колонии, передает агентство.