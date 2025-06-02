Массовое ДТП с участием сразу четырех мотоциклов случилось под Витебском

Сказано, что мотоцикл, который ехал за ним также остановился. И в этот момент в него врезался ехавший сзади Yamaxa. После этого, четвертый водитель мотоцикла Honda совершил столкновение с двумя транспортными средствами, которые стояли спереди. В ГАИ сообщили, что в результате ДТП телесные повреждения получили два мотоциклиста.