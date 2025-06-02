Массовое ДТП с участием сразу четырех мотоциклов случилось под Витебском. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 1 июня, примерно в 14.00 на 13-м километре автодороги Р-25 «Витебск-Сенно» в Витебском районе. В ГАИ отметили, что водитель мотоцикла Yamaha, заметив на дороге препятствие, применил экстренное торможение и остановился.
Сказано, что мотоцикл, который ехал за ним также остановился. И в этот момент в него врезался ехавший сзади Yamaxa. После этого, четвертый водитель мотоцикла Honda совершил столкновение с двумя транспортными средствами, которые стояли спереди. В ГАИ сообщили, что в результате ДТП телесные повреждения получили два мотоциклиста.
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