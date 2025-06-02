Уральца будут судить по обвинению в убийстве 14-летней давности

По данным следствия, 13 февраля 2011 года на дороге Березовский — Старопышминск между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в автомобиле с ними также находилась общая знакомая. Чтобы осуществить убийство, обвиняемый свернул к водоему, где потребовал потерпевшую выйти из машины и избил ее, нанеся не менее шести ударов руками по голове и не менее шести ударов ногами. Потерпевшая получила переломы головы, повреждения мозга и скончалась на месте. Для сокрытия преступления обвиняемый поместил труп в багажник и отвез в деревню Прищаново, где спрятал его в подвале фермы, заложив вход строительным мусором.