Shot: Неизвестные установили четыре СВУ перед обрушением моста в Брянской области

По предварительным данным, неизвестные лица установили четыре взрывных устройства общим весом четыре килограмма, которые привели к обрушению моста в Брянской области. Shot сообщил, что, предположительно, взрывчатка была заложена 31 мая, за день до трагедии.
Специалисты провели осмотр моста 30 мая и не обнаружили никаких посторонних предметов. Таким образом, взрывные устройства могли быть установлены только 31 мая, а их детонация, произошедшая ночью, привела к обрушению моста.
По предварительным сведениям, минимум четыре устройства, каждое весом около одного килограмма, были размещены на двух участках железнодорожного полотна и на опорах моста. Тип используемой взрывчатки пока не установлен.
По последним данным, число пострадавших в результате инцидента достигло 104 человек. Из них 64 человека были госпитализированы, включая четверых детей, передает Telegram-канал.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним следовал пассажирский состав. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».