ФСБ пресекла попытку поджога релейных шкафов на ж/д в Приморье

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали двух молодых людей, которые по заданию спецслужб Украины хотели поджечь железнодорожные релейные шкафы на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Установлено, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение, совершили действия, направленные на поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края, — уточнили там.
На них завели уголовное дело, на данный момент они находятся под стражей.
— Вербовщики своим подопечным, как правило, дают подробные инструкции по повреждению объектов транспортной и иной инфраструктуры и сокрытию следов совершения преступлений, уверяя, что их российские правоохранительные органы не найдут, — передает ТАСС.
30 мая в Москве также предотвратили теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины. Следователи обнаружили у фигуранта дела телефон с перепиской с куратором из Киева. Последний дал задание взять «схрон» в одном из лесопарков.