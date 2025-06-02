В Ростове-на-Дону 25-летний байкер попал в больницу после аварии

В Ростове-на-Дону на проспекте Королева произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась 1 июня около 15:30 у дома №¾. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель Honda N-Van при перестроении столкнулся с мотоциклом Honda. От сильного удара 25-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь мужчине.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяем вопросу соблюдения правил перестроения.
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