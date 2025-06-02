Полторы сотни дронов ВСУ били по мирным жителям, есть жертвы: карта ударов БПЛА 2 июня

В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибла местная жительница.
За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 162 беспилотника ВСУ. В Белгородской области от удара дрона погиб человек. В Липецкой от атаки БПЛА пострадал местный житель.
Больше всего дронов было сбито в небе над Курской областью — 57. Над Белгородской было ликвидирован 31 дрон. Кроме этого, ночью украинские беспилотники атаковали еще семь территорий России. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область: сообщается о погибшей.
Во время атаки украинских дронов пострадал 12-летний ребенокФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ночью над регионом был сбит 31 украинский дрон. В результате атаки, по предварительным данным, в поселке Пролетарский погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — написал Гладков в telegram-канале. Глава региона выразил соболезновани родным и близким погибшей. Помимо этого, повреждения получила и 12-летняя школьница, которая ехала в этот момент на велосипеде.
«Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию», — сказал Гладков. Ребенка доставили в областную клиническую больницу.
Липецкая область: от атаки пострадал местный житель.
В Липецкой области зафиксированы повреждения жилых домовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В небе над Липецкой областью силами ПВО было ликвидировано 27 беспиотников ВСУ. Несмотря на то, что жертв в ходе атаки не было, один из местных жителей все же получил ранения. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.
«Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет», — сообщил Артамонов в telegram-канале.
В этом же районе из-за падения фрагментов БПЛА были выбиты стекла в двух домах. Одной семье пришлось временно переехать к родственникам, другую разместили в гостиннице. Артамонов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Курская область: зафиксированы пожары в частном секторе.
В частном секторе загорелось несколько домов в результате удара беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В воздушном пространстве Курской области было уничтожено 57 БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате работы ПВО части дронов стали причиной пожаров в частном секторе. Зафиксированы также повреждения и многоквартирных домов (МКД). Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Он отметил, что по предварительной информации, данных о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают оперативные службы и пожарные.
Воронежская область: есть повреждения домов и ЛЭП.
В Воронежской области из-за нападения дронов был поврежден провод на ЛЭПФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В регионе за прошедшую ночь были сбиты 16 дронов. Пострадавших нет, однако имеются значительные повреждения домов, пишет глава Воронежской области Александр Гусев.
«В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей», — сказал Гусев. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, произошел обрыв высоковольтного провода на линии электропередачи (ЛЭП). Из-за чего пришлось перекрыть участок дороги.
«Произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 “Дон”. Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», — сообщил губернатор Воронежской области.
Брянская область: без последствий.
Силами ПВО над территорией Брянской области было уничтожено 11 украинских беспилотников. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. Об этом в telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Рязанская область: без пострадавших.
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За прошедшую ночь в регионе ликвидировали 11 БПЛА ВСУ. Рязанская область второй день подряд подвергалась атакам украинских дронов. В результате налета беспилотников были повреждены машины и выбиты стекла в жилых домах.
Пострадавших среди населения не зафиксировано. Об этом рассказал глава региона Павел Малков в telegram-канале. Он отметил, что сотрудники экстренных служб действовали оперативно и слаженно. В настоящее время продолжается оценка материального ущерба. Специализированным ведомствам поручено подготовить и представить предложения по итогам происшествия.
Орловская область: шесть сбитых БПЛА.
Шесть украинских беспилотников было уничтожено в небе над регионом. Пострадавших и повреждений не было. На местах падения обломков БПЛА сейчас работают правоохранители и спасатели МЧС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клыков.
Крым и Тамбовская область: информации о последствиях не поступало.
За ночь над территорией полуострова было уничтожено два БПЛА. Над Тамбовской областью — один. Информации о пострадавших и повреждениях от официальных лиц не поступало.