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Полторы сотни дронов ВСУ били по мирным жителям, есть жертвы: карта ударов БПЛА 2 июня

За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 162 беспилотника ВСУ. В Белгородской области от удара дрона погиб человек. В Липецкой от атаки БПЛА пострадал местный житель.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибла местная жительница.

За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 162 беспилотника ВСУ. В Белгородской области от удара дрона погиб человек. В Липецкой от атаки БПЛА пострадал местный житель.

Больше всего дронов было сбито в небе над Курской областью — 57. Над Белгородской было ликвидирован 31 дрон. Кроме этого, ночью украинские беспилотники атаковали еще семь территорий России. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Белгородская область: сообщается о погибшей.

Во время атаки украинских дронов пострадал 12-летний ребенокФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Ночью над регионом был сбит 31 украинский дрон. В результате атаки, по предварительным данным, в поселке Пролетарский погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — написал Гладков в telegram-канале. Глава региона выразил соболезновани родным и близким погибшей. Помимо этого, повреждения получила и 12-летняя школьница, которая ехала в этот момент на велосипеде.

«Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию», — сказал Гладков. Ребенка доставили в областную клиническую больницу.

Липецкая область: от атаки пострадал местный житель.

В Липецкой области зафиксированы повреждения жилых домовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

В небе над Липецкой областью силами ПВО было ликвидировано 27 беспиотников ВСУ. Несмотря на то, что жертв в ходе атаки не было, один из местных жителей все же получил ранения. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.

«Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет», — сообщил Артамонов в telegram-канале.

В этом же районе из-за падения фрагментов БПЛА были выбиты стекла в двух домах. Одной семье пришлось временно переехать к родственникам, другую разместили в гостиннице. Артамонов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Курская область: зафиксированы пожары в частном секторе.

В частном секторе загорелось несколько домов в результате удара беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

В воздушном пространстве Курской области было уничтожено 57 БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате работы ПВО части дронов стали причиной пожаров в частном секторе. Зафиксированы также повреждения и многоквартирных домов (МКД). Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Он отметил, что по предварительной информации, данных о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают оперативные службы и пожарные.

Воронежская область: есть повреждения домов и ЛЭП.

В Воронежской области из-за нападения дронов был поврежден провод на ЛЭПФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

В регионе за прошедшую ночь были сбиты 16 дронов. Пострадавших нет, однако имеются значительные повреждения домов, пишет глава Воронежской области Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей», — сказал Гусев. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого, произошел обрыв высоковольтного провода на линии электропередачи (ЛЭП). Из-за чего пришлось перекрыть участок дороги.

«Произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 “Дон”. Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», — сообщил губернатор Воронежской области.

Брянская область: без последствий.

Силами ПВО над территорией Брянской области было уничтожено 11 украинских беспилотников. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. Об этом в telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Рязанская область: без пострадавших.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Испугалась так, что сердце в пятки ушло": что известно об атаке дронов ВСУ на Рязанскую область.

За прошедшую ночь в регионе ликвидировали 11 БПЛА ВСУ. Рязанская область второй день подряд подвергалась атакам украинских дронов. В результате налета беспилотников были повреждены машины и выбиты стекла в жилых домах.

Пострадавших среди населения не зафиксировано. Об этом рассказал глава региона Павел Малков в telegram-канале. Он отметил, что сотрудники экстренных служб действовали оперативно и слаженно. В настоящее время продолжается оценка материального ущерба. Специализированным ведомствам поручено подготовить и представить предложения по итогам происшествия.

Орловская область: шесть сбитых БПЛА.

Шесть украинских беспилотников было уничтожено в небе над регионом. Пострадавших и повреждений не было. На местах падения обломков БПЛА сейчас работают правоохранители и спасатели МЧС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клыков.

Крым и Тамбовская область: информации о последствиях не поступало.

За ночь над территорией полуострова было уничтожено два БПЛА. Над Тамбовской областью — один. Информации о пострадавших и повреждениях от официальных лиц не поступало.