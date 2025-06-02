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Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверяют саперы

Сотрудники служб безопасности проводят проверку дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, на наличие взрывных устройств и бомб. Об этом сообщил журналист РИА Новости.

Сотрудники спецслужб осматривают территорию при помощи служебных собак (архивное фото).

Сотрудники служб безопасности проводят проверку дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, на наличие взрывных устройств и бомб. Об этом сообщил журналист РИА Новости.

«Сотрудники служб безопасности ведут исследование дворца Чираган в Стамбуле на предмет бомбы и взрывного устройства», — передает корреспондент агентства. Он уточнил, что осмотр территории осуществляется с использованием служебных собак, а у входа во дворец установлены турникеты, через которые сотрудники службы безопасности будут проводить проверку всех посетителей.

Ранее у входа во дворец начали собираться представители СМИ. В 13:00 по московскому времени здесь запланировано проведение переговоров между делегациями России и Украины.