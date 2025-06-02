Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверяют саперы

«Сотрудники служб безопасности ведут исследование дворца Чираган в Стамбуле на предмет бомбы и взрывного устройства», — передает корреспондент агентства. Он уточнил, что осмотр территории осуществляется с использованием служебных собак, а у входа во дворец установлены турникеты, через которые сотрудники службы безопасности будут проводить проверку всех посетителей.