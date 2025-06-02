Война в горячей точке аукнулась новым терактом в США

Шестеро получили ранения в Боулдере (американский штата Колорадо) после того, как мужчина, предположительно, напал на митинг в защиту израильских пленников. Полиция утверждает, что мужчина кричал «Освободите Палестину», бросая зажигательное устройство в людей, собравшихся в знак поддержки израильских заложников в Газе.
Шесть человек получили ранения в результате нападения в Боулдере, штат Колорадо, после того, как мужчина, как утверждается, бросил зажигательное устройство в толпу и прокричал «Освободите Палестину», что ФБР расценивает как «террористический акт».
Как пишет The Guardian, 45-летний мужчина, опознанный как Мохаммед Сабри Солиман, предположительно бросил самодельное взрывное устройство в группу людей, собравшихся в пешеходной зоне на мирную акцию протеста в защиту израильских заложников, все еще удерживаемых в Газе.
«Очевидно, что это целенаправленный акт насилия, и ФБР расследует это как террористический акт», — заявил на пресс-конференции специальный агент ФБР Марк Михалек со ссылкой на свидетелей.
Начальник полиции Боулдера Стивен Редферн ранее отказался называть инцидент террористическим актом, заявив, что еще слишком рано строить предположения о мотивах предполагаемого нападавшего. Он сказал, что около 13:26 по местному времени в департамент поступили звонки о мужчине с оружием возле здания суда в центре города, который поджигал людей.
Когда полиция прибыла на место, они обнаружили людей с травмами, похожими на ожоги. Полицейским указали на подозреваемого, и мужчина был взят под стражу, а затем доставлен в больницу с незначительными травмами.
Редферн сказал, что полиция изучает «интересующий автомобиль» на месте происшествия, и несколько кварталов были оцеплены. Полиция и саперы все еще «очищают территорию от взрывных устройств», сказал он.
Михалек сказал, что нет никаких доказательств того, что этот человек был связан с более широкой группировкой.
По словам полиции, шесть пострадавших — люди в возрасте от 67 до 88 лет, и их травмы варьировались от незначительных до «очень серьезных». Четверо были доставлены в местную больницу, а двоих пришлось доставить по воздуху в больницу в Авроре.
Брук Коффман, студентка университета, находившаяся на месте нападения, рассказала, что видела четырех женщин на земле с ожогами на ногах, сообщает Reuters. По ее словам, у одной из них, по-видимому, была сильно обожжена большая часть тела, и кто-то завернул ее во флаг.
Нападение, подчеркивает The Guardian, произошло на фоне усиления напряженности в Соединенных Штатах из-за войны Израиля в Газе, которая привела как к росту числа преступлений на почве ненависти, так и к усилиям консервативных сторонников Израиля заклеймить пропалестинские протесты как антисемитские. Администрация Дональда Трампа задержала протестующих против войны без предъявления обвинений и прекратила финансирование элитных университетов США, которые разрешили подобные демонстрации.
Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что он «внимательно следит» за ситуацией, добавив: «Мои мысли с людьми, которые были ранены и пострадали в результате этого чудовищного террористического акта. Акты ненависти любого рода неприемлемы».
Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, известный еврейский демократ, назвал нападение «ужасающим». «Мы должны противостоять антисемитизму», — сказал он.
Нападение, напоминает The Guardian, последовало за убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, которые присутствовали на мероприятии, организованном Американским еврейским комитетом, правозащитной группой, борющейся с антисемитизмом и поддерживающей Израиль.
Согласно заявлению Еврейского общинного центра Боулдера, толпа, на которую было совершено нападение в Боулдере, собралась на акцию под названием «Беги, спасая свои жизни», чтобы выразить поддержку израильским заложникам, удерживаемым ХАМАСОМ в Газе. Еврейский общинный центр Боулдера собирается каждое воскресенье, чтобы призвать к освобождению заложников.
«Мы искренне сочувствуем тем, кто стал свидетелем этого ужасного нападения, и молимся о скорейшем выздоровлении тех, кто был ранен», — говорится в заявлении. «Когда подобные события происходят в нашем сообществе, мы потрясены. Мы надеемся, что мы объединяемся ради друг друга».