Виновный в смерти 140 человек террорист просил ФСИН перевести его ближе к родне

Радикал Доку Джантемиров* (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отбывающий пожизненный срок, запросил перевод в исправительное учреждение на территории Чеченской Республики. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы судебной инстанции.
«…Джантемиров* подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он “испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь”. Суд в столице вернул иск заявителю из-за неподсудности», — отметили на РИА Новости.
Отмечается, что изначально о переводе террорист попросил руководство Федеральной службы исполнения наказаний, однако его желания не были приняты во внимание. Свое обращение радикал мотивировал тем, что на территории субъекта проживают его родственники.
Экстремист Джантемиров* сбил в 2001 году вертолет, перевозивший офицеров Генерального штаба РФ, а также причастен к нападению на Ми-26 в 2002-м. Эти теракты совокупно привели к гибели 140 человек — решение о пожизненном наказании радикалу российский суд выносил дважды.
К сожалению, в России продолжаются оставаться сторонники экстремистских идеологий, однако их всех последовательно привлекают к ответственности. В апреле текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился о выселении с территории Республики родственников радикалов, убивших сотрудника дорожно-патрульной службы полиции.