В Красноярске рабочий погиб на стройке после падения грузовой люльки

В Красноярске на строительной площадке на улице Дудинской произошел смертельный несчастный случай. Об этом рассказали в СК по краю.
По предварительной информации, утром на 42-летнего рабочего с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька. По данным следственных органов, люлька оторвалась от крана во время погрузки строительного мусора.
Мужчина, личность которого предварительно установлена как гражданин Таджикистана, скончался на месте происшествия. Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее рассказывали, что в Емельяновском районе мужчина едва не погиб в результате пожара.