В Красноярске рабочего на стройке раздавило люлькой, упавшей с 17-го этажа

«…На строительной площадке жилого комплекса по улице Дудинская города Красноярска на 42-летнего работника, находившегося на участке рядом с домом, с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька», — написал региональный СК в своем telegram-канале. Там добавили, что в результате полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.