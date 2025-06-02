В Красноярске рабочего на стройке раздавило люлькой, упавшей с 17-го этажа

На строителя упала грузоподъемная люлька.
В Красноярске на строительной площадке рабочий погиб в результате падения грузоподъемной люльки с 17-го этажа, которая придавила мужчину. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в соцсетях.
«…На строительной площадке жилого комплекса по улице Дудинская города Красноярска на 42-летнего работника, находившегося на участке рядом с домом, с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька», — написал региональный СК в своем telegram-канале. Там добавили, что в результате полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.
Следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту возможного нарушения требований безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее похожий инцидент произошел на стройке в Тюмени, где каменщик пострадал из-за падения кирпича и получил тяжелые травмы. Тогда причиной несчастного случая также стали нарушения требований охраны труда и недостаточный контроль за безопасностью на объекте.