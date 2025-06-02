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Полицейские задержали мужчину, ограбившего даму на первом свидании

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Московской области задержали грабителя, жертвой которого стала приглашенная на свидание женщина.

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Московской области задержали грабителя, жертвой которого стала приглашенная на свидание женщина.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 42-летний житель Самарской области познакомился с 47-летней гражданкой на сайте знакомств. После непродолжительной переписки он пригласил ее на свидание в поселке в Солнечногорском городском округе. В ходе общения мужчина, увидев, что свидетелей рядом нет, пригрозил ей, забрал золотые украшения, телефон, а также заставил вынести из дома 1100 долларов.

Внешность преступника попала на видеокамеру. Вскоре его удалось задержать при входе на станцию метро «Домодедовская». У него изъяты сережки пострадавшей.