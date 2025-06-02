Полицейские задержали мужчину, ограбившего даму на первом свидании

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 42-летний житель Самарской области познакомился с 47-летней гражданкой на сайте знакомств. После непродолжительной переписки он пригласил ее на свидание в поселке в Солнечногорском городском округе. В ходе общения мужчина, увидев, что свидетелей рядом нет, пригрозил ей, забрал золотые украшения, телефон, а также заставил вынести из дома 1100 долларов.