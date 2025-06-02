Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты израильским огнем в воскресенье, когда они направлялись за продуктами в пункт распределения гуманитарной помощи, созданный поддерживаемым Израилем фондом в Газе, а больница Красного Креста подтвердила, что там лечат многих раненых.
Свидетели сообщили, что израильские войска открыли огонь, когда палестинцы направились к месту распределения гуманитарной помощи в Рафахе, которым управляет Гуманитарный фонд Газы (GHF), пишет The Guardian.
«Мой брат отправился за помощью в американский пункт распределения в Рафахе, когда на них посыпались пули, — рассказал 44-летний Ярин Абу аль-Наджа. — Израильские солдаты начали стрелять по людям, находившимся там. Мой брат отправился туда с двумя своими друзьями. Один из них был тяжело ранен в голову, другой был убит, а мой брат был убит выстрелом в спину».
«Его доставили в больницу на запряженной ослом повозке — машины скорой помощи не могли добраться до этого района, и там были десятки раненых и погибших, — добавил палестинец. — Мы видели, как его положили на землю. Свободных коек не было из-за большого количества пострадавших и погибших, прибывающих из одного и того же места. Сцены были ужасающими — у людей отсутствовали конечности, кисти или ноги, другие были обезглавлены или со вспоротыми животами.».
По сообщениям СМИ, десятки людей находились на лечении в больнице после последнего инцидента на спорном объекте в Рафахе. Представители полевого госпиталя не сообщили, кто открыл огонь, но добавили, что еще 175 человек были ранены.
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что в его полевой госпиталь в Рафахе поступил «массовый приток пострадавших» в количестве 179 человек, 21 из которых был объявлен умершим по прибытии. «Все пациенты заявили, что пытались добраться до пункта выдачи гуманитарной помощи», — добавили в МККК, назвав это «самым большим числом раненых с применением оружия за один инцидент с момента создания полевого госпиталя более года назад».
Местные органы здравоохранения сообщили, что по меньшей мере 31 погибший был доставлен в больницу Насера.
Красный Полумесяц также сообщил, что еще 14 палестинцев были ранены возле отдельного пункта распределения гуманитарной помощи в центральной части Газы.
Израильские вооруженные силы отрицают «обстрел мирных жителей». Однако официальный представитель Армии обороны Израиля признал, что израильские солдаты произвели «предупредительные выстрелы в сторону нескольких подозреваемых, которые в субботу приблизились к войскам» недалеко от места распределения гуманитарной помощи, не уточнив, кто были подозреваемые.
Поддерживаемый Израилем фонд помощи заявил, что доставил помощь «без инцидентов» рано утром в воскресенье, и опроверг предыдущие сообщения о стрельбе вокруг своих объектов, которые находятся в израильских военных зонах, куда ограничен независимый доступ.
Израильские вооруженные силы отдали приказ, чтобы никто не приближался к центру до 6 утра по местному времени. Многочисленные свидетели рассказали, что люди начали выстраиваться в очередь с 5 утра, и, по их словам, десятки людей вырвались вперед и побежали к ней. По словам очевидцев, когда толпа достигла кольцевой развязки с флагом, расположенной примерно в 1 км, израильские военные начали стрелять по толпе.
«Я пошла со своим братом Шухадой за едой для наших детей», — рассказала 43-летняя Хани Барака. «В этом районе было очень многолюдно. В начале акции прилетел беспилотник и отдал приказы, сказав, что еще слишком рано открывать ворота и что они откроют их в 6 утра. Похоже, люди выступили раньше установленного армией времени. Солдаты запаниковали и начали стрелять по толпе. Мой брат был убит выстрелом в голову на месте».
«На обратном пути беспилотник задел свисающий провод и упал на землю», — добавил Барака. «Люди бросились к нему, а затем израильские солдаты открыли по нам огонь. Армейские снайперы окружили район и начали стрелять по толпе».
Фонд GHF нанял частные охранные фирмы, но, по словам очевидцев, частные подрядчики не открывали огонь по толпе.
«Внутри ворот были вооруженные американские солдаты, но они не стреляли в нас», — говорит Барака. — Они бросали на площадь пластиковые светошумовые гранаты только для того, чтобы напугать людей и очистить территорию, как только закончится помощь".
На кадрах агентства Reuters видно, как машины скорой помощи доставляют раненых в больницу Насера. Появились другие кадры, на которых видно, как люди бегут и пригибаются, а на заднем плане слышны выстрелы. Один фрагмент видеозаписи, по-видимому, был снят на Салах-эд-Дин-роуд, к югу от пункта распределения гуманитарной помощи в коридоре Нецарим.
Врачи больницы Насер сообщили о хаосе, в который были доставлены десятки тел.
«Ситуация в больнице катастрофическая из-за массового убийства голодающих в городе Рафах, недалеко от центра распределения гуманитарной помощи», — сказал 53-летний доктор Марван аль-Хамс, медик отделения неотложной помощи больницы Насер. «Большинство ранений были нанесены в верхнюю часть тела — голову, грудь и живот, поскольку израильская армия, как сообщается, вела огонь с больших высот, используя самолеты или квадрокоптеры. Свидетель, присутствовавший на месте происшествия, сообщил, что выстрелы также производились с подъемного крана и из танков».
Этот центр является частью противоречивой новой системы оказания помощи, отмечает The Guardian. 28 мая ХАМАС обвинил Израиль в убийстве по меньшей мере трех палестинцев и ранении 46 человек возле одного из пунктов распределения GHF, но группировка опровергла это обвинение. Израильские военные заявили, что их войска произвели предупредительные выстрелы в районе за пределами комплекса, чтобы восстановить контроль, когда тысячи палестинцев устремились к месту распределения гуманитарной помощи.
В марте Израиль ввел блокаду на все поставки, заявив, что ХАМАС блокирует поставки для своих боевиков, что группировка отрицает. Ранее в этом месяце глобальный мониторинговый центр по борьбе с голодом сообщил, что полмиллиона человек в секторе газа столкнулись с голодной смертью.
По оценкам IPC, почти 71 000 детей в возрасте до пяти лет, как ожидается, будут страдать от «острой недостаточности питания», при этом 14 100 случаев, как ожидается, будут тяжелыми в течение следующих 11 месяцев. ООН и другие гуманитарные организации отвергли новую систему распределения продовольствия, заявив, что она не сможет удовлетворить потребности 2,3-миллионного населения Газы, и позволила Израилю использовать продовольствие в качестве оружия для контроля над населением.
Последний инцидент произошел, когда ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в безуспешных попытках добиться прекращения огня. ХАМАС заявил в субботу, что добивается внесения поправок в поддерживаемое США предложение о прекращении огня, но представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф отверг ответ группировки как «абсолютно неприемлемый».