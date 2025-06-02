Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

«Его доставили в больницу на запряженной ослом повозке — машины скорой помощи не могли добраться до этого района, и там были десятки раненых и погибших, — добавил палестинец. — Мы видели, как его положили на землю. Свободных коек не было из-за большого количества пострадавших и погибших, прибывающих из одного и того же места. Сцены были ужасающими — у людей отсутствовали конечности, кисти или ноги, другие были обезглавлены или со вспоротыми животами.».