При обстреле Белгородской области погибла женщина и ранена девочка

Девочка-подросток получила минно-взрывную травму при обстреле поселка Пролетарского Белгородской области, еще одна мирная жительница погибла. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, всего за минувшие сутки ВСУ несколько раз обстреливали область и атаковали ее беспилотниками.