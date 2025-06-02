В Уфе студентка тайно взяла накопления родителей и перевела их мошенникам.

Студентка из Уфы тайно взяла из сейфа накопления родителей — более 3 млн рублей — и перевела их мошенникам. Семья копила деньги несколько лет. По словам жертвы аферистов, 25 мая ей стали поступать звонки в мессенджерах. Злоумышленники представились сотрудниками университета, Росфинмониторинга и даже ФСБ России. Предлоги были разные: от участия в тестировании и взлома «Госуслуг» до угроз возбуждения уголовного дела.
Поддавшись давлению, потерпевшая открыла семейный сейф, где её родители годами хранили сбережения, сняла все накопления и по инструкции злоумышленников перевела им более 3 миллионов рублей через банкоматы на указанные счета. Пропажу денег обнаружили родители девушки. Позже она призналась, что перевела средства по указанию людей, которые представлялись сотрудниками государственных органов. Осознав, что дочь попала в руки мошенников, семья немедленно обратилась в полицию.