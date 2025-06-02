Крупный пожар случился минувшей ночью в челябинском СНТ «Металлист-2»

«Тревожный вызов поступил по системе “112” около часа ночи. Горели дачный дом, баня и надворные постройки», — рассказали в пресс-центре регионального Главка МЧС.
Там утонили, что на месте работали 24 специалисты ведомства, было задействовано шесть единиц техники.
«Благодаря их слаженной работе удалось остановить распространение огня. Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В доме не было пожарного извещателя, спасла бдительность соседей, которые вовремя заметили пожар и разбудили спящих людей.