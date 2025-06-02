В Октябрьском районе Самары Lada Vesta сбила девочку на велосипеде

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 21:15 возле дома № 160 М по ул. Ново-Садовая автомобиль Lada Vesta сбил девочку, ехавшую на велосипеде.
С места ДТП ребенка госпитализировали.
В воскресенье, 1 июня, в Октябрьском районе Самары под колеса автомобиля попала 1-летняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 21:15 возле дома № 160 М по ул. Ново-Садовая автомобиль Lada Vesta сбил девочку, ехавшую на велосипеде.
С места ДТП ребенка госпитализировали.