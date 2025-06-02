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В Октябрьском районе Самары Lada Vesta сбила девочку на велосипеде

В воскресенье, 1 июня, в Октябрьском районе Самары под колеса автомобиля попала 1-летняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 21:15 возле дома № 160 М по ул. Ново-Садовая автомобиль Lada Vesta сбил девочку, ехавшую на велосипеде.

С места ДТП ребенка госпитализировали.