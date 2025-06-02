17-летняя девушка погибла под поездом в Свердловской области

В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Трагедия произошла вечером 31 мая на 200-м километре перегона станция Ирбит — станция Лопатково, вблизи железнодорожного моста, ведущего через реку Ница.
«Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).