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17-летняя девушка погибла под поездом в Свердловской области

После гибели девушки вблизи железнодорожного моста через реку Ница под Ирбитом возбудили уголовное дело.

В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Трагедия произошла вечером 31 мая на 200-м километре перегона станция Ирбит — станция Лопатково, вблизи железнодорожного моста, ведущего через реку Ница.

«Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).