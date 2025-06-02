В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына

Кислицыну вменяют статью УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере», Мякишеву, соответственно, «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По версии обвинения, в 2022—2024 годах Андрей Кислицын получил взятку от представителя юрлица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования. Деньги передавались через посредника, которым, как считает следствие, стал Павел Мякишев. Также следствие полагает, что взятка передавалась за способствование в заключении контрактов на поставку электрического оборудования.
Сегодня, 2 июня, Верх-Исетский райсуд приступил к рассмотрению дела. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, отвечая на вопросы судьи, Кислицын сообщил, что сейчас находится на пенсии и живёт в деревне. Его адвокат попросил закрыть заседание на тот период, когда будет идти речь о состоянии здоровья его клиента, поскольку это медицинская тайна. Суд это поддержал. Также процесс закрывали на время исследования материалов с телефонными переговорами.
В ходе заседания было озвучено, что светильники закупались для Новоуральска, Полевского, Верхотурья и Верхнего Дуброво. Кислицын, по версии следствия, после получения взятки лично давал указания главам городов и другим чиновникам, чтобы те оказывали содействие Мякишеву в закупке оборудования для освещения у определенного поставщика. Речь шла о десятках миллионов рублей. Как было установлено, взятки передавали Мякишеву в Екатеринбурге. Часть денег он брал себе как посредник, а остальное отдавал Кислицыну. Суммы взяток каждый раз варьировались и доходили до 4 млн рублей.
Сам Андрей Кислицын заявил, что обвинение ему понятно, но отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину. Его адвокаты заявили, что обвинение не конкретизировано. А Мякишев заявил, что вины он не признает и не согласен с предъявленным обвинением.
Затем были озвучены протоколы обысков, которые проводились… в Барнауле. Мероприятия проводились по разным адресам, были изъяты предметы (в частности, телефоны) и документы. Также обыски шли в деревне, где живет Кислицын. Там также изъяли предметы и документы. Кроме этого, состоялись обыски в жилье Мякишева в Екатеринбурге.
Заседание отложили до 4 июня.
Уходя, Кислицын отказался отвечать на вопросы СМИ. «Я все сказал», — заявил он и спешно ушел. Мякишев последовал его примеру. Адвокаты и прокурор также отказались от комментариев.
О задержании Андрея Кислицына стало известно в мае прошлого года. Затем его заключили под стражу, но позже вместе с Мякишевым выпустили из СИЗО. Бывший депутат также находится под домашним арестом.
В начале этого года стало известно, что дело Кислицына и Мякишева объединили с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновнику также вменяют взятку в особо крупном, он находится под арестом.