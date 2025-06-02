В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына

В ходе заседания было озвучено, что светильники закупались для Новоуральска, Полевского, Верхотурья и Верхнего Дуброво. Кислицын, по версии следствия, после получения взятки лично давал указания главам городов и другим чиновникам, чтобы те оказывали содействие Мякишеву в закупке оборудования для освещения у определенного поставщика. Речь шла о десятках миллионов рублей. Как было установлено, взятки передавали Мякишеву в Екатеринбурге. Часть денег он брал себе как посредник, а остальное отдавал Кислицыну. Суммы взяток каждый раз варьировались и доходили до 4 млн рублей.