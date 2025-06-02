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Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 97

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97, в больницах находятся 64 человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в больницах после происшествия остаются 64 человека, в том числе четверо детей.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, десятки пострадали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.