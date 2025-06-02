Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 97

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в больницах после происшествия остаются 64 человека, в том числе четверо детей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.