Сыновья российского миллиардера расстреляли мужчину в центре города

По информации источника, трое братьев открыли огонь из травматического оружия после конфликта с мужчиной в ресторане. Сначала произошла словесная перепалка, переросшая в драку, а затем, выйдя на улицу, братья достали оружие и выстрелили в оппонента, после чего избили его.