Арест певца по обвинению в подстрекательстве к преступлениям в текстах песен вызвал протесты

В интервью телеканалу TV Globo в прошлом году он признался, что в подростковом возрасте занимался наркоторговлей: «Я участвовал в перестрелках, в меня стреляли, и я тоже был арестован». Но он настаивал на том, что оставил ту жизнь позади и что его целью было донести до молодежи мысль о том, что «преступление никуда не приведет».