Арест певца по обвинению в подстрекательстве к преступлениям в текстах песен вызвал протесты

Арест известного бразильского исполнителя в стиле фанк по обвинению в подстрекательстве к преступлениям в его текстах и предполагаемой связи с крупной преступной группировкой вызвал возмущение среди артистов, интеллектуалов и юристов. 26-летний исполнитель Poze do Rodo, у которого на Spotify 5,8 миллиона слушателей в месяц, был арестован рано утром в четверг в своем доме в роскошном кондоминиуме в западной зоне Рио-де-Жанейро.
Протест вызвал тот факт, что певец был задержан в связи с предполагаемыми ненасильственными преступлениями: в наручниках, без рубашки и босиком. Кадры ареста неоднократно транслировались по телевидению и попадали на первые полосы бразильских газет.
«Это преследование, — сказал фанк-певец журналистам, когда его переводили из полицейского участка в тюрьму. — Доказательств нет».
Активисты говорят, что этот случай является последним примером криминализации фанк-музыки и, как следствие, культуры чернокожих; исследователи утверждают, что это стало системной чертой бразильского общества после отмены рабства в 1888 году, отмечает The Guardian.
Как и большинство бразильских фанк-исполнителей, MC Poze — урожденный Марлон Брендон Коэльо Коуто да Силва — чернокожий и вырос в фавеле. Он приобрел известность в 2019 году и с тех пор добился успеха благодаря песням, изображающим повседневную жизнь в этих сообществах, включая некоторые треки, в которых открыто упоминается незаконный оборот запрещенных веществ.
В интервью телеканалу TV Globo в прошлом году он признался, что в подростковом возрасте занимался наркоторговлей: «Я участвовал в перестрелках, в меня стреляли, и я тоже был арестован». Но он настаивал на том, что оставил ту жизнь позади и что его целью было донести до молодежи мысль о том, что «преступление никуда не приведет».
В прошлый четверг полиция оправдала его арест тем, что в своих текстах он «явно прославлял торговлю наркотиками и незаконное использование огнестрельного оружия», а также тем, что его концерты финансировались одной из двух главных преступных группировок Бразилии — Comando Vermelho («Красная команда»).
Начальник полиции Фелипе Кури даже заявил, что тексты песен MC Poze «зачастую наносят гораздо больший ущерб, чем винтовочный выстрел наркоторговца».
По словам Пьерпаоло Круза Боттини, профессора уголовного права Университета Сан-Паулу, в песнях MC Poze нет подстрекательства к преступности. «Здесь нет намерения пропагандировать или защищать преступные действия — скорее, песни рисуют яркую картину реальности, о которой все уже знают».
Боттини утверждает, что способ задержания певца — не позволив ему одеться или даже обуться — был «совершенно неуместным».
«Даже в случаях насильственных преступлений такое обращение было бы оправдано только в том случае, если бы были признаки сопротивления или угроза побега, а это явно не так», — сказал эксперт по уголовному праву.
После ареста другие фанк-исполнители вышли в социальные сети, чтобы выразить протест в знак солидарности. Другой известный певец, MC Cabelinho, отметил, что когда актер в мыльной опере или фильме изображает персонажа, вовлеченного в незаконный оборот наркотиков, это не рассматривается как подстрекательство к преступлению.
По словам антрополога Милен Мизрахи, профессора университета в Рио, фанк-исполнители по-прежнему не считаются законными артистами.
«Они поп-артисты, такие же, как мы, рэперы или голливудские кинематографисты. Но когда кто-то вроде Мартина Скорсезе снимает фильм о мафии, на них не навешивают ярлык гангстеров», — сказала она.
Юрист Джоэл Луис Коста, исполнительный директор Института защиты чернокожего населения, сказал: «Криминализация фанка является частью длительного исторического процесса, который начался после отмены рабства и ранее был направлен против самбы, капоэйры и афробразильских религий».
«Существует четкая тенденция криминализации черной культуры, — добавил он. — Поскольку они не могут просто запретить быть черными, они нацелены на то, что связано с черным сообществом».