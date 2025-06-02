Business Insider раскрыл планы НАТО на случай конфликта с Москвой

«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника», — говорится в материале издания. Там отметили, что военнослужащие альянса отрабатывали действия по захвату взлетно-посадочных полос. Особенно это актуально в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не привела в полную готовность свои средства противовоздушной обороны, добавил автор материала.