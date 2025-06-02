В Новосибирске экс-министр ЖКХ Денис Архипов вышел на свободу. Подробности дела о превышении полномочий

15 апреля Центральный районный суд Новосибирска конфисковал имущество Дениса Архипова на общую сумму около 14 миллионов рублей. В мае прокуратура уведомила об открытии еще одного дела против руководителя министерства, на этот раз его обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. Однако проверка не обнаружила ущерба для бюджета от действий Архипова, которые послужили причиной второго уголовного дела. В середине июня суд освободил Дениса Архипова от занимаемой должности руководителя регионального министерства ЖКХ.