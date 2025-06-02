В Новосибирске экс-министр ЖКХ Денис Архипов вышел на свободу. Подробности дела о превышении полномочий

Решение суда.
Сегодня вынесен приговор суда по громкому уголовному делу в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По решению Центрального районного суда города Новосибирска, ему назначено 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд учёл факт длительного нахождения Архипова в СИЗО и отпустил его.
Бывший государственный служащий подчеркнул, что ему необходимо время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия.
«Если кратко о ситуации, то, по сути, создается определенный прецедент ответственности за принятые управленческие решения в трудных и быстро меняющихся обстоятельствах. Это новый опыт для меня. Мы еще решим, как поступить в этой ситуации с апелляцией», — пояснил Денис Архипов.
Бывший руководитель областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства не стал давать комментарии относительно возможного возвращения на занимаемую ранее должность после отмены судебного решения о его отстранении.
Задержание министра.
20 марта прошлого года был задержан глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Денис Архипов. Основанием для уголовного дела послужила сделка, заключенная ранее с компанией «Экология Новосибирск». Несмотря на арест, Архипов продолжал исполнять обязанности министра. 26 марта Общественный совет при министерстве ЖКХ Новосибирской области обратился с просьбой о смягчении меры пресечения.
15 апреля Центральный районный суд Новосибирска конфисковал имущество Дениса Архипова на общую сумму около 14 миллионов рублей. В мае прокуратура уведомила об открытии еще одного дела против руководителя министерства, на этот раз его обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. Однако проверка не обнаружила ущерба для бюджета от действий Архипова, которые послужили причиной второго уголовного дела. В середине июня суд освободил Дениса Архипова от занимаемой должности руководителя регионального министерства ЖКХ.