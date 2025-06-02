Мошенники крадут Telegram-аккаунты жителей РФ через розыгрыши игрушек Лабубу

Мошенники начали применять схемы с розыгрышами популярных игрушек Лабубу для кражи аккаунтов Telegram жителей РФ.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные компании F6.
«Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили Telegram-боты, в которых Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы», — пояснили в компании.
Один из таких ботов осуществляет кражу учетных записей мессенджера. Под видом вручения игрушки за отзыв бот вынуждает пользователя предоставить контакт, после чего ввести полученный код от Telegram для регистрации уникального участника. На деле этот код предоставляет доступ к аккаунту, подчеркнули специалисты.
Помимо этого, существуют боты с розыгрышами Лабубу, требующие подписки на определенные Telegram-каналы. Часть этих каналов продвигает мошеннические схемы.
Аналитики также выявили фейковые торговые аккаунты и боты, имитирующие продажу игрушек. После перевода средств продавец прекращает коммуникацию, а финансовые потери не подлежат возмещению.
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