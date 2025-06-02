Мошенники крадут Telegram-аккаунты жителей РФ через розыгрыши игрушек Лабубу

Один из таких ботов осуществляет кражу учетных записей мессенджера. Под видом вручения игрушки за отзыв бот вынуждает пользователя предоставить контакт, после чего ввести полученный код от Telegram для регистрации уникального участника. На деле этот код предоставляет доступ к аккаунту, подчеркнули специалисты.