Мужчина в маске расстрелял возле популярного бара двух иностранцев

Двое шотландцев были застрелены возле бара на юге Испании. Мужчина в маске открыл стрельбу возле популярного среди туристов и экспатов паба «Монаханс» в Фуэнхироле (Малага).
Двоих шотландцев убили возле бара на юге Испании. Жертвы были застрелены возле бара Monaghans, популярного бара в ирландской тематике, в прибрежном городе Фуэнхирола, Малага, около 11 часов вечера в субботу.
Сообщается, что злоумышленники в капюшонах подъехали на автомобиле к бару, прежде чем один из них вышел и открыл огонь.
Мужчина в маске открыл огонь по паре, когда они стояли возле заведения, после чего скрылся пешком. Оба мужчины скончались на месте происшествия, сообщает The Guardian.
Хавьер Салас, заместитель представителя правительства в Малаге, сообщил, что обе жертвы, предположительно, были выходцами из Шотландии. Сообщается, что расследование ведут специалисты из подразделения гражданской гвардии по борьбе с насильственными преступлениями.
Франсиско Хавьер Салас заявил, что стрелявший «скрылся с места преступления», и полиция разыскивает его. Пока сообщений об арестах не поступало.
Ирландский бар Monaghans, расположенный на берегу моря, является известным пабом, популярным среди британских туристов и экспатов. По словам очевидцев, в субботу вечером там было многолюдно: футбольные фанаты смотрели финал Лиги чемпионов.
Один из местных жителей рассказал местной газете Málaga Hoy: «Я подумал, что они собираются убить и меня тоже. Сначала я подумал, что слышу фейерверк, но потом понял, что шум исходит от того, что кто-то стреляет из огнестрельного оружия».
Китайский эмигрант, владелец магазина рядом с баром, свидетельствует: «Я услышал шум, доносившийся из соседнего дома. Я выглянул и увидел, как какой-то мужчина целится куда-то и стреляет».
Работник близлежащего пляжного бара и ресторана также рассказал, как семьи с детьми укрылись внутри после того, как началась стрельба. «Я ничего не видел, потому что мы сосредоточились на том, чтобы пригнуться и оставаться в безопасности, но это был очень пугающий опыт. Очевидно, что все клиенты покинули нас, как только это стало безопасно».
Одной из жертв оказался мужчина, получивший огнестрельное ранение в грудь, а второй — женщина, получившая ранения в грудь и живот, сообщает местный новостной сайт Diario Sur.
Согласно сообщениям из Испании, это нападение является одним из нескольких случаев стрельбы, произошедших в регионе Коста-дель-Соль в этом году.
Представитель Министерства иностранных дел Соединенного Королевства заявил, что к ведомству пока не обращались за консульской помощью, но что его сотрудники готовы оказать поддержку любым нуждающимся британским гражданам.