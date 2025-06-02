Мужчина в маске расстрелял возле популярного бара двух иностранцев

Работник близлежащего пляжного бара и ресторана также рассказал, как семьи с детьми укрылись внутри после того, как началась стрельба. «Я ничего не видел, потому что мы сосредоточились на том, чтобы пригнуться и оставаться в безопасности, но это был очень пугающий опыт. Очевидно, что все клиенты покинули нас, как только это стало безопасно».