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ВСУ перебросили резервы на южнодонецкое направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южнодонецкое направление 152-ю отдельную егерскую бригаду в качестве резерва. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Количество контролируемых ВСУ рубежей значительно сократилось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южнодонецкое направление 152-ю отдельную егерскую бригаду в качестве резерва. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций», — передают источники ТАСС. Основная цель украинских подразделений — удержать оставшиеся под их контролем позиции на этом участке фронта.

По данным источников, количество контролируемых ВСУ рубежей на южнодонецком направлении значительно сократилось. Уровень подготовки 152-й егерской бригады оценивается как низкий. Это отражается на текущей ситуации в зоне боевых действий.