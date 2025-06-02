8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Авария случилась вчера, 1 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 22-летняя водитель Nissan Qashqai во время разворота не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречным Geely Atlas.
— Несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan Qashqai с травмами попал в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Водителей авто- и мототранспорта просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры и отвлекаться.
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