Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки, пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Авария случилась вчера, 1 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 22-летняя водитель Nissan Qashqai во время разворота не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречным Geely Atlas.

— Несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan Qashqai с травмами попал в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Водителей авто- и мототранспорта просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры и отвлекаться.

Подпишись на нас в Telegram.