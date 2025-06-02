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Увеличилось число пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Количество пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области возросло до 97 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Семь человек погибли в результате обрушения моста на пассажирский поезд.

Количество пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области возросло до 97 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — передают РИА Новости слова источника. Там добавили, что в медицинских учреждениях продолжают находиться 64 человека, среди которых четверо несовершеннолетних.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Бесчеловечный акт террора": в России скорбят и негодуют из-за подрыва моста в Брянской области.

Автомобильный мост под Брянском обрушился на пассажирский поезд 1 июня. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что среди пострадавших были и дети.