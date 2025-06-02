Увеличилось число пострадавших при крушении поезда в Брянской области

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — передают РИА Новости слова источника. Там добавили, что в медицинских учреждениях продолжают находиться 64 человека, среди которых четверо несовершеннолетних.