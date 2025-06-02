В Татарстане спасли двух человек из-под перевернувшейся лодки

Двое мужчин 18 и 20 лет вышли на резиновой лодке на Каму. Из-за сильного шторма судно перевернулось рядом с деревней Ильинка Нижнекамского района. Тогда в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре и грозах.