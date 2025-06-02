Прокуроры запросили до 23 лет лишения свободы по делу об убийстве Шерзата

Обвинения основаны на событиях, произошедших в октябре 2024 года в городе Талгар, когда конфликт между двумя группами перерос в групповое избиение с применением оружия, в результате которого 16-летний Ш. К. Полат получил смертельное ранение. Помимо него пострадали и другие участники конфликта, включая его родственников.