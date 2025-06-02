Прокуроры запросили до 23 лет лишения свободы по делу об убийстве Шерзата

Прокуроры потребовали от 7 до 23 лет лишения свободы для обвиняемых по делу об убийстве несовершеннолетнего Ш. К. Полата, сообщает ИА El.kz.
Согласно позиции прокуратуры, самым строгим наказаниям должен быть подвергнут Абзал Шынасыл, обвиняемый сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК, включая умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также покушение на убийство двух лиц. Для него гособвинение запросило 23 года лишения свободы.
Вторым по строгости наказания может стать приговор Равилю Сакиеву. Его обвиняют в покушении на убийство по предварительному сговору, а также в хулиганстве с применением оружия. Прокуроры требуют для него 20 лет лишения свободы.
Для Азамата Тоқтаубаева, кроме хулиганства, инкриминируется также кража. С учётом ранее вынесенного приговора по другой статье, ему может быть назначено до 15 лет заключения.
По делу также проходят Дархан Әскентай, Нурбол Тоқтаубаев, Шыңғыс Белгожаев и Дидар Қалиахмет. Всем им вменяется хулиганство в составе группы с применением ножей. Прокуратура настаивает на наказании в виде 7 лет лишения свободы каждому.
Нұрқияс Ильясов, ранее осуждённый по другому делу, может получить 9 лет лишения свободы с учётом объединения наказаний.
Отдельно рассматривается эпизод с несовершеннолетним Думаном Ысқақом, обвиняемым в недонесении об особо тяжком преступлении. Гособвинение требует для него 1 год и 6 месяцев лишения свободы в специализированном учреждении для несовершеннолетних.
Обвинения основаны на событиях, произошедших в октябре 2024 года в городе Талгар, когда конфликт между двумя группами перерос в групповое избиение с применением оружия, в результате которого 16-летний Ш. К. Полат получил смертельное ранение. Помимо него пострадали и другие участники конфликта, включая его родственников.