В Самаре потушили мусор и валежник на острове Поджабный 31 мая

В Самаре произошел пожар на острове Поджабный. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.
Как стало известно, на территории острова произошло возгорание мусора и сухих веток.
Всего пламя охватило 400 квадратных метров острова. В тушении приняли участие 11 спасателей и три единицы спецтехники.
Ранее мы писали о том, что суд в Самаре признал незаконным присвоение себе земли в 500 квадратных метров на Поджабном. Местность была предоставлена компании ООО «Омега».
Помимо этого, одна из турбаз на территории Самарской Луки была вынуждена освободить территорию.
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