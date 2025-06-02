СМИ: Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку в центре города

Огонь открыли сыновья Владимира Макарова. Они расстреляли из пистолета владельца фитнес-центра Петра Макеева. Изначально ссора между Макаром Макаровым и Макеевым случилась в ресторане «Карин». После словесной перепалки Макеев подошел к одному из братьев и ударил его.