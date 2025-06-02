СМИ: Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку в центре города

Сыновья миллиардера из Оренбурга устроили перестрелку в центре города, в результате которой пострадал владелец фитнес-центра. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.
Огонь открыли сыновья Владимира Макарова. Они расстреляли из пистолета владельца фитнес-центра Петра Макеева. Изначально ссора между Макаром Макаровым и Макеевым случилась в ресторане «Карин». После словесной перепалки Макеев подошел к одному из братьев и ударил его.
Драка продолжилась на улице. Братья Макаровы — Макар, Егор и Захар — достали из машин травматические пистолеты, открыли стрельбу, а после избили мужчину.
Макеева оперативно доставили в реанимацию сотрудники скорой помощи — там ему провели операцию. Братья поспешили скрыться после стрельбы.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной разборок стало то, что девушка одного из братьев Макаровых предпочла Петра Макеева, уточнили в публикации.
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