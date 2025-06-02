Оставлял на разных площадках: самарец пытался спрятать Kia от приставов

Житель Красноглинского района города не спешил выплачивать алименты и накопил крупный долг перед 4-летним сыном. За это у него планировали забрать иномарку. Подробнее об инциденте рассказали представители областного ГУ ФССП.
Всего мужчина задолжал малышу 280 тыс. рублей. Его предупредили: если он не рассчитается с ребенком, то иномарку изымут. Нарушитель разбираться с проблемой не спешил и начал оставлять Kia Rio на разных площадках.
Позже правоохранители узнали, где стоит машина, составили акт описи и ареста. Затем отвезли на спецстоянку. После этого горожанин перевел необходимую сумму и вернул себе авто.
Ранее другой самарец с долгами на 2 млн рублей прятал от судебных приставов грузовик Isuzu.
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