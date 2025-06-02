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В Иркутске и пригороде 15 человек пострадали в ДТП за неделю

В общей сложности по области за неделю произошло 183 автоаварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За период с 26 мая по 1 июня 2025 года в Иркутске и прилегающем районе зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Как сообщает Виаком со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, печальная статистика включает 11 травмированных взрослых и 4 детей, один человек погиб.

— Всего за минувшую неделю произошло: 183 автоаварий, 321 транспортное средство повреждено, — поделились Госавтоинспекторы.

Наиболее распространенными стали наезды на пешеходов и случаи падения пассажиров из транспортных средств.