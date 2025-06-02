В Иркутске и пригороде 15 человек пострадали в ДТП за неделю

За период с 26 мая по 1 июня 2025 года в Иркутске и прилегающем районе зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Как сообщает Виаком со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, печальная статистика включает 11 травмированных взрослых и 4 детей, один человек погиб.