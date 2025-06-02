Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 97

Губернатор региона Александр Богомаз объявил 2, 3 и 4 июня 2025 года днями траура после ЧП с поездом. По его словам, дни траура затронут всю территорию Брянской области. Во время них будут приспущены государственные флаги и флаги муниципальных образований региона. При этом учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все массовые мероприятия, а также развлекательные передачи.