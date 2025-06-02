Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 97

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97. Госпитализированы 64 человека. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в различных больницах все еще находятся 64 пассажира поезда, из них четверо — дети.
Напомним, ночью с 31 мая на 1 июня произошел подрыв моста в Брянской области. В результате пострадали десятки человек. Семь — погибло.
Губернатор региона Александр Богомаз объявил 2, 3 и 4 июня 2025 года днями траура после ЧП с поездом. По его словам, дни траура затронут всю территорию Брянской области. Во время них будут приспущены государственные флаги и флаги муниципальных образований региона. При этом учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все массовые мероприятия, а также развлекательные передачи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала инциденты с железнодорожными путями в Курской и Брянской областях. Она подчеркнула, что случившееся является трагедией.