В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии

«Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки 4 года, 5 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 800 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.