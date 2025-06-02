Крупный канал поставки психотропов перекрыт в Беларуси

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусские правоохранители перекрыли крупный канал поставки психотропов, сообщает пресс-служба МВД республики.
В столице с поличным был задержан 41-летний мужчина, который работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа.
Из соседней страны он привел расфасованную партию товара с целью реализовать на территории Беларуси.
«При нем обнаружено и изъято свыше четырех килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP», — уточнили в ведомстве.
По данным Государственного таможенного комитета, наркокурьера вычислили в рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал-Горный форпост».
«Его задача заключалась в разделении на дозы крупных партий запрещенных веществ и создании тайников с закладками, координаты которых были известны конечным наркополучателям», — пояснили в ГТК.
На момент задержания часть психотропа была расфасована на 1,2 тысяч доз разного объема.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Также проводится проверка по признакам преступления предусмотренного ст. 328−1 УК по факту незаконного перемещения через границу психотропных веществ.